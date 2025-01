Ausblick 2025 Was Remagen für dieses Jahr plant 17.01.2025, 13:00 Uhr

i Remagens Bürgermeister Björn Ingendahl: In diesem Jahr will die Stadt viele Großprojekte umsetzen. Christian Koniecki

Für das Jahr 2025 hat man sich in Remagen viel vorgenommen: Einige Großprojekte werden in Angriff genommen: was geplant ist, und was dem Bürgermeister besonders am Herzen liegt.

Was haben Bürger und Besucher in Remagen von diesem Jahr zu erwarten? Was soll sich in der Römerstadt und ihren Ortsteilen tun? Was sind die wichtigsten Projekte? Im Gespräch mit unserer Zeitung gibt Bürgermeister Björn Ingendahl (parteilos) einen Ausblick.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen