Korridorsanierung 2028 infrage Was passiert mit der Unkelsteinbrücke? Silke Müller 07.10.2026, 17:00 Uhr

i Die Unkelsteinbrücke im Verlauf der B9 zwischen Remagen und Oberwinter soll 2028 abgerissen und neu gebaut werden. Christian Koniecki

Die Verkehrsminister aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sorgen sich, dass die Bahn die Korridorsanierung der linken Rheinstrecke 2028 nicht umsetzt. Was aber würde das für die Erneuerung der Unkelsteinbrücke im Verlauf der B9 bedeuten?

Wenn das mal gut geht: Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz gibt sich optimistisch, was die Umsetzung der Korridorsanierung der linken Rheinstrecke 2028 durch die Deutsche Bahn (DB) und die damit verbundene Erneuerung der Unkelsteinbrücke im Verlauf der B9 zwischen Remagen und Oberwinter angeht.







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