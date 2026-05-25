Abriss der ehemaligen Kirche Was passiert mit dem Gelände von St. Pius in Ahrweiler? Jochen Tarrach 25.05.2026, 10:00 Uhr

i Jetzt steht es fest: Die ehemalige Pfarrkirche St. Pius wird abgerissen. Jochen Tarrach

Die Kirche St. Pius in Ahrweiler soll noch in diesem Jahr abgerissen werden – ein markantes Gebäude verschwindet damit aus dem Ortsbild von Ahrweiler. Auf dem Filetgrundstück zeichnet sich nun eine Neubestimmung ab.

Die ehemalige Pfarrkirche St. Pius an der Schützenstraße in Ahrweiler soll nach Informationen aus der Bistumsverwaltung noch im Jahr 2026 abgerissen werden. Damit verschwindet ein das Ortsbild prägendes Gebäude für immer. Der Stadtrat hat sich in seiner Sitzung am Donnerstag mit den entstehenden Folgen befasst.







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