Was passiert im Pastoralen Raum im Ahrtal?

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Es gibt weniger Gläubige, und auch die Zahl der Seelsorge und Seelsorgerinnen sinkt. Viele stehen aus Altersgründen nicht mehr zur Verfügung, und es gibt eine sinkende Anzahl von Menschen, die sich zum Dienst in der Kirche berufen fühlen. Das ist ein überall zu beobachtender Trend, auf den die Katholische Kirche reagiert hat. So gibt es kein Dekanat Ahr-Eifel mehr, sondern seit 1. Januar 2022 den Pastoralen Raum, eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes mit neuen Organisationsstrukturen. Das Gerüst für die Veränderungen nimmt nach und nach konkrete Formen an. Welche Chancen und Herausforderungen damit verbunden sind, wollte unsere Zeitung von Andrea Kien-Groß wissen. Sie ist Mitglied im Leitungsteam Pastoraler Raum Bad Neuenahr-Ahrweiler.