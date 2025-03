Was muss man im Brohltal für Vierbeiner zahlen?

Die Hundesteuer ist in vielen Kommunen immer mal wieder Thema. Dabei setzen die Gremien in den Orten durchaus unterschiedliche Beträge für vergleichbare Hunderassen an.

Bei der Hundesteuer zeigt sich noch immer kommunale Vielfalt. Da setzen die Gemeinden unterschiedliche Schwerpunkte, da offenbart sich eine differenzierte Einstellung zum häuslichen Vierbeiner. Und so kommt es, dass Hund nicht gleich Hund ist, wenn es um die jährliche Steuer geht. Da kommen um die 500 Euro, in Weibern sogar 800 Euro zusammen, wenn es sich um einen auffälligen „Beißer“ oder gar behördlich „anerkannten“ Kampfhund handelt. Doch dabei handelt es sich laut VG-Bürgermeister Johannes Bell nur um Symbolik, denn bisher ist es nur ein Nullsummenspiel.

Einnahmen der Kommunen schwanken

Mit den Einnahmen aus dieser fiskalischen Abschöpfung können die Gemeinden wahrlich keine großen Sprünge machen. Sie reichen von ein paar Hundert Euro pro Jahr bis nahe an eine fünfstellige Summe heran. Ausschlaggebend ist zum einen die Zahl der registrierten und damit steuerpflichtigen Vierbeiner, zum anderen spielen aber differierende Hebesätze im Bereich der Verbandsgemeinde eine große Rolle. Anders als bei Autos wird beim Zweit- oder Dritthund kräftiger zugeschlagen. Die Kraftfahrzeugsteuer richtet sich nach dem Hubraum der Maschine. Das aber ist bei Hunden überhaupt nicht so. Die Bulldogge wird genau so besteuert wie der Zwergpudel, der Dackel ebenso wie der Schäferhund.

i Die Kontrolle ergab: Im nahe Müllbehälter lagen zwei gefüllte Kotbeutel. Hans-Josef Schneider

Und doch ist Hund nicht gleich Hund. Hasso wurde bescheinigt, dass er für sein völlig hilfloses Herrchen unentbehrlich ist. Bello ist ein Blindenhund und als solcher fällt er auch unter Steuerbefreiung. Einzelheiten sind in der jeweiligen Hundesteuersatzung festgelegt, die zuletzt in vielen Brohltal-Kommunen aktualisiert wurde.

Die stinknormale Promenadenmischung müsste doch überall im Brohltal gleich besteuert werden. Denkste. Herr Meyer bekam es zu spüren, als er die Hundesteueroase Brenk verließ, wo er pro Jahr nur 12 Euro hinblättern musste, und sich in Niederdürenbach niederließ, wo er 50 Euro zu bezahlen hat. Da erging es seinem Schwager wesentlich besser. Als er den Ärger mit der Nachbarschaft satt war, in Brenk ein neues Zuhause für seine drei vierbeinigen Freunde gefunden hatte und den Steuerbescheid serviert bekam, kullerten ihm Freudentränen über die Wangen. Er war der Hundesteuerhölle entronnen und im Steuerparadies gelandet. Hatte er in Weibern noch mit 50 Euro für den ersten, 110 Euro für den zweiten und 184 Euro für den dritten Terrier bezahlt, so brauchte er in Brenk nur noch 12 Euro für Fips, 28 Euro für Fox und 37 Euro für Jerry hinzublättern, also fast nur noch ein Fünftel des bisherigen Gesamtbetrags (77 statt 344 Euro).

Steuer zielt auch auf Hinterlassenschaften der Hunde

Solche Erfahrungen sollten keineswegs dazu führen, dass man die Hundesteuerflucht ergreift und den Wohnsitz im steuerlich günstigeren Nachbardorf sucht. Dies würde ja – auf die Brohltal-Hunde umgemünzt – zum Hunde-Exodus aus Weibern, zum Pfiffi-Asyl in Galenberg, zur Flucht aus Niederzissen, zur Überpopulation in Brenk oder zur Hunde-Schwemme in Schalkenbach führen. Da bellt zwar kein Hund danach – aber Herrchen oder Frauchen interessiert es schon, wenn wieder eine Anpassung der Steuerhebesätze zur Debatte steht. Und dies eher aus der Überlegung heraus, die Population damit einzudämmen – und damit auch die Menge der unerlaubt abgelegten „Tretminen“.

i Wenn der Vierbeiner mal muss, kann der menschliche Begleiter sich an einer Hundetoilette mit Beuteln versorgen. Hans-Josef Schneider

Die Beschwerden über Hundehaufen haben in der Vergangenheit stark zugenommen, was auch daran liegen mag, dass der Trend zum Zweit- oder gar Dritthund weiter anzuhalten scheint. Man muss sich mal in die Lage von Gemeindearbeitern versetzen, denen beim Frühjahrsputz der kommunalen Anlagen die Hundehaufen nur so um die Ohren fliegen. Inzwischen sind die meisten Kommunen dahingehend aktiv geworden, dass an stark frequentierten Gassi-Routen Hundetoiletten angebracht werden. Dort können sich die Hundebesitzer mit Beutel ver- und den Kot anschließend in Müllbehältern entsorgen und nicht einfach nur in die Landschaft schmeißen.

Die Gebührensätze in Euro wurden seit 2001, damals wurden die Gebühren noch in Mark angegeben, kaum verändert. Aktuell gab es Anpassungen in Oberzissen, Niederzissen und Spessart. Die alten Steuersätze in Ober- und Niederzissen zum Vergleich: Oberzissen: 1. Hund 30 Euro, 2. Hund 60 Euro, 3. Hund 80 Euro, gefährliche Hunde 200 Euro. Niederzissen: 1. Hund 26 Euro, 2. Hund 51 Euro, 3. Hund 77 Euro, gefährliche Hunde 153 Euro. Die Gemeinde Spessart hat 2025 die Besteuerung der gefährlichen Hunde eingeführt.

In Brenk leben die meisten Hunde pro Einwohner

Beim Ist-Bestand der Hunde im Verhältnis zur Einwohnerzahl der Ortsgemeinden nehmen Brenk (20 Prozent) und Schalkenbach (16 Prozent) die Führungspositionen ein. Zweistellig ist die Prozentzahl noch in Hohenleimbach (15,5 Prozent) Galenberg und Spessart (14,5 Prozent), Königsfeld und Oberdürenbach (14 Prozent), Niederdürenbach und Dedenbach (13 Prozent), Wassenach (12 Prozent) und Wehr (11 Prozent). Kempenich kommt auf 9,5 Prozent, Burgbrohl, Glees und Weibern rangieren bei 9 Prozent, Niederzissen bei 8,5 Prozent. Oberzissen liegt mit 7,5 Prozent am Ende der Skala, obwohl hier doch die Steuersätze eher moderat sind.