Neubau der gesamten Anlage
Was momentan auf der Baustelle im Kurpark geschieht
Die Baustelle im Kurpark von Bad Neuenahr im Überblick.
Die Baustelle im Kurpark von Bad Neuenahr im Überblick.
Martin Gausmann

Die Bauarbeiten im Herzen von Bad Neuenahr, dem Kurpark mit Randbebauung sowie Trink- und Konzerthalle, gehen voran. In rund einem Jahr soll der Bereich neu eröffnet werden. Was sich auf der Baustelle derzeit tut.

Lesezeit 3 Minuten
Es ist zwar nur eine Baustelle, aber zumindest für Laien herrscht ein heilloses Durcheinander aus Rohbauten, großen Löchern im Boden sowie herumliegendem Material und Baumaschinen. Wer das Gelände des Kurparks in Bad Neuenahr betritt, merkt sofort: Hier wird an der Zukunft der Stadt gebaut.
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