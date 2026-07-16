Neubau der gesamten Anlage Was momentan auf der Baustelle im Kurpark geschieht Jochen Tarrach 16.07.2026, 12:00 Uhr

i Die Baustelle im Kurpark von Bad Neuenahr im Überblick. Martin Gausmann

Die Bauarbeiten im Herzen von Bad Neuenahr, dem Kurpark mit Randbebauung sowie Trink- und Konzerthalle, gehen voran. In rund einem Jahr soll der Bereich neu eröffnet werden. Was sich auf der Baustelle derzeit tut.

Es ist zwar nur eine Baustelle, aber zumindest für Laien herrscht ein heilloses Durcheinander aus Rohbauten, großen Löchern im Boden sowie herumliegendem Material und Baumaschinen. Wer das Gelände des Kurparks in Bad Neuenahr betritt, merkt sofort: Hier wird an der Zukunft der Stadt gebaut.







Artikel teilen

Artikel teilen