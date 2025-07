Mit 655 Millionen Euro für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe 2021 wurde die größte Summe von Privatleuten und Firmen gespendet, die jemals bei Inlandsaktionen zusammengekommen ist. Zum Vergleich: Beim Elbe-Hochwasser 2002 kamen 350 Millionen zusammen, 2013 waren es 158 Millionen Euro. Diesen vermutlich einzigen größeren Überblick über die Spendeneingänge hat das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) im Juli 2022 erstellt, also ein Jahr nach der Katastrophe.

Inzwischen geht der Wiederaufbau voran, rund 2 Milliarden Euro Aufbauhilfe sind vom Land ausgezahlt worden, wie das Bundesinnenministerium mitgeteilt hat. Es muss allerdings zwischen staatlichen Hilfen und Spenden unterschieden werden. Und manch einer fragt sich: Wo sind die Spenden eigentlich gelandet?

Großteil der Spenden ging an Hilfsorganisationen

80 Prozent der 655 Millionen Euro gingen an Hilfsorganisationen, 18 Prozent an staatliche Einrichtungen und 2 Prozent an übrige Körperschaften wie etwa Sparkassen. Dies hatte, so das DZI, eine Umfrage bei 49 Hilfswerken und Bündnissen, staatlichen Einrichtungen und Verbänden ergeben.

„Ein Drittel der Organisationen gab an, bereits sämtliche Mittel selbst verausgabt oder aber weitergeleitet zu haben.“

Burkhard Wilke, Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter des DZI in Berlin

38 befragte Einrichtungen mit einem Volumen von 472 Millionen Euro hatten damals 35 Prozent der Spenden ausgegeben, weitere 46 Prozent waren für Vorhaben projektiert oder zumindest konkret eingeplant. Die verbleibenden 19 Prozent sollten teils bis Ende 2024 und ansonsten nach 2024 ausgegeben werden. „Ein Drittel der Organisationen gab an, bereits sämtliche Mittel selbst verausgabt oder aber weitergeleitet zu haben“, berichtete Burkhard Wilke, Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter des DZI in Berlin.

Das 1893 gegründete DZI ist nach eigenen Angaben ein unabhängiges wissenschaftliches Dokumentationszentrum für das Spendenwesen. Es führt im Fall von großen Katastrophen regelmäßig Umfragen durch, um die Höhe des Geldspendenaufkommens zu ermitteln.

i Moderatorin Sarah von Neuburg steht auf der Bühne der ARD-Benefizgala in Leipzig neben einem Bild von Udo Lindenberg, der den Erlös der Versteigerung für die Flut-Betroffenen spenden wird. WDR/dpa/Erik Schmidt

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hatte nach der Flutkatastrophe ein Spendenkonto eingerichtet, auf dem 19,55 Millionen Euro eingegangen sind. Auf dem Spendenkonto des Kreises Ahrweiler lagen mehr als 40,7 Millionen Euro. Laut DZI-Umfrage registrierte die Verbandsgemeinde Adenau den Betrag von 13,1 Millionen, die Verbandsgemeinde Altenahr 6,8 Millionen Euro. Die Stadt Sinzig verbuchte rund 1,5 Millionen Euro. Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler hat 1,3 Millionen Euro erhalten. Eine Million Euro wurde in einer Gutscheinaktion an die Bürger verteilt, 300.000 Euro wurden für andere Projekte verwendet.

In den Kommunen wurde und wird die Vergabe von den kommunalen Gremien beschlossen, zum Beispiel in Sinzig vom Verteilungsausschuss Spenden, der Richtlinien für die Verteilung erstellt hat und über Anträge von Betroffenen entscheidet.

Größter „Spendenverteiler“ war die Aktion Deutschland hilft

Bei der Aktion Deutschland hilft, dem größten „Spendenverteiler“ mit 15 Bündnisorganisationen, sind allein bis zum Juli 2023 für Hilfs- und Wiederaufbaueinsätze 282,2 Millionen Euro zusammengekommen. Es war bis dahin die größte Summe in der Geschichte des Bündnisses, berichtete Tanja Rerich als Referentin für Hochwasserhilfe in der Bonner Zentrale. 35 Millionen Euro seien in Gemeinden und Städten über die aktiven Blaulicht- und Wohltätigkeitsorganisationen als Sofort- und Wiederaufbauhilfe an die Bürger und Kommunen aus- und weitergegeben worden. Im ersten Jahr wurden an die Mitgliedsorganisationen 126 Millionen Euro ausgezahlt. Privatpersonen hatten bis dahin 35 Millionen Euro an finanzieller Soforthilfe erhalten.

i Vor dem von der Flut zerstörten Rathaus in der Ortsmitte von Altenahr konnten Bürger im August 2021 bei Hilfsorganisationen ihre Anträge auf Soforthilfe stellen. Frank Bugge

Das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe, dem das Deutsche Rote Kreuz, die Caritas und die Diakonie angehören, hat 88,6 Millionen Euro an Spenden eingenommen. Mit Direktspenden an die drei Organisationen standen 163,2 Millionen Euro für Fluthilfeeinsätze zur Verfügung, so Geschäftsführer Dominique Mann, ebenfalls im Jahr 2023. Auf Nachfrage unserer Zeitung nach neueren Zahlen gab es keine Rückmeldung.

„Alle restlichen Mittel sind bereits fest für konkrete Hilfsprojekte verplant.“

Mark Offermann vom Bündnis Aktion Deutschland hilft

Demgegenüber kann Mark Offermann vom Bündnis Aktion Deutschland hilft aktuell bilanzieren: „Von den 262 Millionen Euro Spendengeldern, die unseren Organisationen nach Abzug der Verwaltungskosten für die Hilfe nach dem Hochwasser zur Verfügung stehen, sind knapp 88 Prozent weitergeleitet. Alle restlichen Mittel sind bereits fest für konkrete Hilfsprojekte verplant.“

i Der Sänger Peter Maffay überreicht Moderatorin Sarah von Neuburg auf der Bühne der ARD-Benefizgala in Leipzig einen Spendenscheck. Frank Bugge. WDR/dpa/Erik Schmidt

Die Spenden würden den Organisationen auf Grundlage eines Verteilschlüssels, der sich nach den Hilfskapazitäten richtet, zur Verfügung gestellt. Die Bündnisorganisationen setzen die Spendengelder in Eigenverantwortung um. Offermann: „Der sachgerechte Einsatz wird durch regelmäßige externe Prüfungen von Wirtschaftsprüfern sichergestellt.“

Blick in die Bilanz der Aktion Deutschland hilft

In den bilanzierenden „Projektweiterleitungen 2023“ mit einem Umfang von 46 Seiten finden sich drei Seiten „Hochwasser Deutschland“. Unter 41 Positionen können 14 konkret dem Ahrtal zugeordnet werden. Zwei Beispiele: Malteser: Rettung, Evakuierung und Betreuung von Betroffenen; Verpflegung von Einsatzkräften und Betroffenen; Bereitstellung von Werkzeugen und Hilfsgütern; Bargeldauszahlungen an 4000 Haushalte = 1.191.559,98 Euro. ASB: Zahlung von Soforthilfen und Stromkostenpauschalen an betroffene Menschen in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Adenau, Sinzig und Trier-Ehrang = 1.127.207,45 Euro.

Die Spendenquelle TV-Galas

Sehr viel Geld kam bei den großen TV-Galas zusammen. Der Sender RTL veranstaltete bereits am 21. Juli 2021 einen „Tag der Hilfe“. 1,7 Millionen Euro waren es in der ersten Spendenwelle, schließlich waren es bei der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern“ 5,1 Millionen Euro, berichtete der Sender.

Das Erste präsentierte am Freitag, 23. Juli 2021, ab 20.15 Uhr die Live-Sendung „Wir halten zusammen – Der ARD-Benefiz-Abend zur Flutkatastrophe“ mit Ingo Zamperoni in Köln und Sarah von Neuburg in Leipzig. Es gab Interviews mit Fachleuten, Betroffenen, Helfern, Liveschalten in die Krisengebiete sowie Solidaritätsauftritte von Stars. Der Benefiztag lief auch auf ARD-Radiowellen. Allein in der Live-Sendung seien 7,991 Millionen Euro eingegangen, danach laut ARD-Angaben schon bis Freitagabend mehr als 54 Millionen Euro, die an die Aktion Deutschland hilft gingen. 4,82 Millionen Zuschauer hätten die Show verfolgt, so die ARD.

Am Samstag, 24. Juli 2021, moderierte Daniel Boschmann auf Sat.1 ab 20.15 Uhr live die Sendung „Deutschland hilft – Die Sat.1-Spendengala“. Promis nahmen telefonisch Spenden entgegen. 32,157 Millionen Euro gingen an die Aktion Deutschland hilft.

Beim ZDF gab es keine spezifische Spendenveranstaltung, jedoch Galas wie „Ein Herz für Kinder“. Das ZDF, das 73,5 Millionen Euro zusammenbekam, arbeitet mit dem Aktionsbündnis Katastrophenhilfe zusammen, also mit Caritas international, Deutschem Roten Kreuz und Diakonie Katastrophenhilfe, erläuterte Thomas Hagedorn vom ZDF.