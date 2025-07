Was ist eigentlich aus der Orchestermuschel des Neuenahrer Kurparks geworden? Der Neubau der Kurparkgebäude läuft. Die Muschel war bereits vor der Flut abtransportiert worden, dann in ihrem Quartier auch betroffen. Wo wird sie künftig zu finden sein?

Das, was über Jahrzehnte der ganze Stolz der Kurstadt war, nämlich der Kurpark mit seinen Sälen, Hallen und Gängen, hat im Augenblick sein Gesicht verloren. Die beiden auf westlicher und südlicher Seite des großen Springbrunnens einst vorhandenen Säulengänge sind abgetragen, der ehemalige Lesesaal und die Trinkhalle sowie die Kolonnaden entlang der Kurgartenstraße sind für immer verschwunden. Und auch die große, bis zu 800 Gäste fassende Musikhalle ist im Jahr 2020, also noch vor der großen Flut der Ahr, Opfer der Abrissbagger geworden. Das ging jedoch nicht alles so reibungslos vonstatten, denn eine Bürgerinitiative gründete sich und leistete heftigen Widerstand. Letztlich lief dieser ins Leere, denn der Stadtrat blieb bei seiner Entscheidung.

i Die Pläne der Pilhatsch Architekten & Partnern aus Bonn zeigen, wie die Orchestermuschel wieder integriert werden soll. Jochen Tarrach

Muschel wurde vor dem Wetter geschützt

Inzwischen haben die Bauarbeiten für eine neue sogenannte Kurparkrandbebauung begonnen. Alles soll schöner und moderner werden und dem Kurpark insgesamt den alten Glanz zurückgeben. Hinter dem Begriff Kurparkrandbebauung verbirgt sich in erster Linie der von den Pilhatsch Architekten & Partnern aus Bonn entworfene Neubau der Kurparkliegenschaften. Auferstehung feiern wird dabei die historische, drehbare Orchestermuschel, die einst in der Musikhalle wie im Kurpark die Blicke auf sich zog. Sie steht unter Denkmalschutz und hat deshalb den Abriss nahezu unversehrt überstanden. Sorgfältig wurde sie Anfang des Jahres 2020 ausgebaut, auf einen Lkw verladen, der sie allerdings nur wenige 100 Meter weiter an den Rand des Kurparks an der Oberstraße brachte.

i Fest umhüllt und vor Witterungseinflüssen geschützt, steht die denkmalgeschützte Orchestermuschel im Kurpark. Jochen Tarrach

Sicher vor Witterungseinflüssen geschützt, steht das Muschelgestell hinter dem Servicegebäude und wartet auf seinen neuen Einsatz. Trotzdem wurde sie von der Flut im Jahr 2021 rund 1,50 Meter überspült, und es war lange Zeit unsicher und bedurfte intensiver Prüfungen, ob eine weitere Verwendung überhaupt Sinn macht. Schließlich hat man sich doch dafür entschieden. So steht sie noch heute wohl verpackt und wartet auf ihren neuen Einsatz.

i Genau in der kleineren blau ausgeschlagenen Baugrube in Bildmitte wird die Orchesterbühne ihren neuen Standplatz finden. Jochen Tarrach

Die Historie der Konzertmuschel

Zur Geschichte der Orchestermuschel: Im Jahr 1927 wurde ein Architekturwettbewerb zur Modernisierung der Kurparkanlagen durchgeführt, denn die vorhandenen Anlagen waren einfach nicht mehr zeitgemäß. Aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage kamen die Pläne aber nicht zur Ausführung. Erst Ende 1933 begann unter der Leitung von Hermann Heiser in Zusammenarbeit mit Gertrud Loimann die architektonische Neugestaltung des Kurparks. 1933/34 wurde die alte, gusseiserne Trink- und Wandelhalle entfernt und durch einen großen, von Licht durchfluteten Neubau ersetzt. Besonderes Highlight der neuen Halle von Hermann Heiser war die drehbare Orchestermuschel in der westlichen Wand.

i Große Feste wurden nach dem Zweiten Weltkrieg im Kurpark gefeiert. Berühmte Künstler waren zu Gast und machten die Drehbühne zum Kulturzentrum. Jochen Tarrach

Besonders in den Jahren der aufstrebenden Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich hier ein überaus reges Kur- und Kulturleben. Eine Kur mit gesellschaftlichen Ereignissen und künstlerischen Veranstaltungen, das waren nach dem bitteren Zweiten Weltkrieg die Zutaten, um neuen Lebensmut zu sammeln. Zahlreiche Weltstars waren zu Gast und machten die Drehbühne zum Kulturzentrum. Allein diese seit 1934 so bestaunte Dreh-Konstruktion wird den Abriss der Bauten von 1934 überstehen und in großzügigen, modernen Gebäuden eine Renaissance feiern. Bedingt durch die Flut, wird sich das Bild im gesamten Kurpark verändern – und dabei die Orchestermuschel wieder im Mittelpunkt stehen.

Wie die neuen Kurparkliegenschaften finanziert werden

Die Kosten für die neuen Kurparkliegenschaften werden gemeinsam vom Land Rheinland-Pfalz und der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler getragen. Die Stadt hat dazu etliche Refinanzierungsprojekte auf den Weg gebracht. Bereits im August 2024 wurde der symbolische Grundstein für den Neubau gelegt, genau dort, wo einmal die Orchestermuschel wieder ihren Platz finden soll. Läuft alles glatt, so soll nach einer Bauzeit von rund 21 Monaten Ende 2026 alles fertig sein. Zu dieser Zeit soll auch die neue Gesamtgestaltung des Kurparks abgeschlossen sein und das Herz der Kurstadt wieder heftig zu schlagen beginnen.