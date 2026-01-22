„Historische Krise“: Der Weinbaubranche setzt gerade vieles zu. Könnte eine gesenkte Mehrwertsteuer wie in der Gastronomie helfen? Oder wäre etwas anderes viel wichtiger und sinnvoller? Das sagen Weinbauern an der Ahr und Politiker dazu.
Dramatisch“ oder „historische Krise“: So wird die wirtschaftliche Lage der Weinbaubranche in einem zum Jahreswechsel erschienenen Marktbericht des Deutschen Bauernverbands (DBV) beschrieben. „Es wird und bleibt schwierig“, sagt auch Hubert Pauly, Weinbaupräsident vom Weinbauverband Ahr.