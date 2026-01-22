Wein-Mehrwertsteuer senken? Was laut Ahr-Winzern der Branche wirklich helfen würde Lydia Schauff 22.01.2026, 09:00 Uhr

i Eröffnung der Dagernova-Vinothek in 2025 in Dernau. Geht es nach der Branche, kommt künftig wieder mehr deutscher Winzerwein ins Glas, denn der Absatz schwächelt. Eine Senkung der Mehrwertsteuer könnte hier vielleicht auch helfen. Martin Gausmann

„Historische Krise“: Der Weinbaubranche setzt gerade vieles zu. Könnte eine gesenkte Mehrwertsteuer wie in der Gastronomie helfen? Oder wäre etwas anderes viel wichtiger und sinnvoller? Das sagen Weinbauern an der Ahr und Politiker dazu.

Dramatisch“ oder „historische Krise“: So wird die wirtschaftliche Lage der Weinbaubranche in einem zum Jahreswechsel erschienenen Marktbericht des Deutschen Bauernverbands (DBV) beschrieben. „Es wird und bleibt schwierig“, sagt auch Hubert Pauly, Weinbaupräsident vom Weinbauverband Ahr.







