Wenn ein Ort länger unberührt geblieben ist, fallen plötzliche Veränderung eher ins Auge. So in etwa lässt sich beschreiben, was zuletzt rund um den Stockhof bei Oberdürenbach geschah. Mit dem Fall beschäftigen sich jetzt auch die Behörden.

Es darf mit Fug und Recht als Eifler Kleinod bezeichnet werden: das Landgut Stockhof in Oberdürenbach in der Verbandsgemeinde Brohltal. Erreichbar nur über einen etwa drei Kilometer langen Waldweg, liegt das Gebäudeensemble, das bereits seit 1796 auf einer Karte verzeichnet ist, mitten im Wald. Von dort bietet sich etwa ein ungewohnter Blick auf die Burg Olbrück, das Wahrzeichen der Verbandsgemeinde. In unmittelbarer Nähe zum Stockhof erhebt sich der Perler Kopf, ein Vulkankegel, der bereits 1977 zum Naturschutzgebiet erklärt wurde. Jetzt rufen größere Erdbewegungen Reaktionen hervor.

Stockhof verharrte im Dornröschenschlaf

Im Laufe der 1960er-Jahre wurde der Stockhof aufgegeben und liegt seither in einer Art Dornröschenschlaf. Bekannt ist er nur noch einigen Brohltalern und Spaziergängern, die die Gegend um den Perler Kopf erkunden und die Ruhe genießen wollen. Doch mit der Ruhe scheint es seit einiger Zeit vorbei zu sein: Umfangreiche Erdarbeiten in unmittelbarer Nähe des Gebäudeensembles und an der Zuwegung rufen derzeit Umweltschützer auf den Plan.

i Der Zuweg zum Stockhof wurde in der Vergangenheit wesentlich verbreitert. Martin Ingenhoven

So auch Ingolf Dietrich, Vorsitzender des Nabu-Kreisverbandes Ahrweiler. „Wir haben es hier mit drei Eingriffen in die Natur zu tun. Zu einen wurde der Zuweg verbreitert. Dann gibt es eine massive Grabung hinter dem Haus. Zusätzlich wurde ein Plateau geschaffen, indem vermutlich der Abraum der Erdarbeiten einen Hang hinuntergeschüttet wurde“, erklärt der Umweltschützer.

Bürger informierte Naturschützer

Kenntnis von den Arbeiten erhielt Dietrich durch einen ortsansässigen Bürger, der die Baumaßnahmen zufällig entdeckt hatte. „Durch die Arbeiten an der Zuwegung werden auf beiden Seiten des Wegs Habitate zerstört, indem auf der einen Seite Erdreich und Stein abgetragen und auf der anderen Seite des Weges einfach abgeladen wird“, erklärt Dietrich. Gerade steinige Wegränder, wie sie am Stockhof abgetragen wurden, seien wichtige Lebensräume für Eidechsen und andere Tiere.

i Der Aushub bildet nun ein Plateau am gegenüberliegenden Abhang, das wegen fehlender Absicherung frei betreten werden kann. Martin Ingenhoven

Erschüttert zeigt sich der Naturschützer auch von den massiven Arbeiten hinter dem Haus und bezeichnet sie als „Loch im Berg“. Eine Baugenehmigung liege seines Wissens nach nicht vor, so der Naturschützer.

In der Verbandsgemeinde Brohltal hält man sich derweil bedeckt. Auf Nachfrage unserer Zeitung hieß es: „Die Verbandsgemeindeverwaltung Brohltal ist über die durchgeführten Arbeiten informiert worden und hat die Angelegenheit nach Inaugenscheinnahme zuständigkeitshalber an die Untere Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung Ahrweiler abgegeben.“ Weiter heißt es, die Baugenehmigungsbehörde in der Verbandsgemeindeverwaltung Brohltal sei formell eine Außenstelle der Kreisverwaltung Ahrweiler. Daher seien Aussagen zu Baugenehmigungsverfahren ebenfalls von dieser zu treffen.

„Die Prüfung dieser Frage ist noch nicht abgeschlossen.“

Die Kreisverwaltung prüft etwa die Frage, ob es für die Arbeiten am Stockhof eine Baugenehmigung braucht.

Ob seitens der Verbandsgemeindeverwaltung Maßnahmen zur Sicherung der Aushubhalde angeordnet wurden, blieb auch auf Nachfrage unbeantwortet. Auch äußerte sich die Verbandsgemeinde nicht dazu, ob Kontakte zum Grundstückseigentümer bestünden.

Ebenfalls zurückhaltend gibt sich die Kreisverwaltung. Auf Nachfrage unserer Zeitung hieß es aus dem Kreishaus: „Ja, die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Ahrweiler ist über den Sachverhalt informiert.“ Der Grund für die massiven Erdarbeiten sei zwar bekannt, aber man verweise auf ein anhängiges Verfahren. Derzeit scheint unklar, ob es am Stockhof für die durchgeführten Arbeiten überhaupt eines Bauantrags bedarf. Dazu heißt es knapp: „Die Prüfung dieser Frage ist noch nicht abgeschlossen.“

i Derzeit herrscht auf dem Stockhof Baustillstand. Die Untere Naturschutzbehörde prüft, derzeit, ob die Arbeiten genehmigungspflichtig waren Martin Ingenhoven

Wie es am Stockhof weitergeht, könne derzeit noch nicht gesagt werden. „Das weitere Vorgehen richtet sich nach dem Ergebnis der derzeit laufenden Prüfung. Erst nach deren Abschluss können konkrete Maßnahmen beurteilt und gegebenenfalls eingeleitet werden“, so die Kreisverwaltung.

Forstgut Stockhof GbR plant Hallenbau

Ansässig am Stockhof ist seit einiger Zeit die Forstgut Stockhof GbR, ein Anbieter sogenannter Holzhackschnitzel. Diese werden nach Angaben auf der firmeneigenen Internetseite unter anderem dazu eingesetzt, die Jungpflanzen-Gewächshäuser eines Unternehmens in Willich zu heizen. Geschäftsführer beider Unternehmen ist Daniel Wunderlich, wie den jeweiligen Internetauftritten zu entnehmen ist. Die Forstgut Stockhof GbR bietet daneben weitere Leistungen wie etwa Lohnhacken an.

i Eigentlich sollte der Baggerfahrer nur diese Schürfgrube am Stockhof ausheben, so der zuständige Architekt. Martin Ingenhoven

Offenbar plant die Stockhof GbR in Oberdürenbach eine größere Investition. Ein von dem Unternehmen eingesetzter Architekt erklärte auf Nachfrage unserer Zeitung: „Ich bin von Herrn Wunderlich beauftragt, den Bauantrag für eine Maschinenhalle hinter den bestehenden Gebäuden vorzubereiten. Für das Bodengutachten sollte eine Schürfgrube, etwa zwei mal zwei mal zwei Meter groß, angelegt werden, da wir damit rechnen müssen, bei der Fundamentierung auf Fels zu stoßen. In diesem Fall könnten die Kosten deutlich steigen.“

„Leider war der Mitarbeiter etwas zu eifrig und hat ein deutlich größeres Loch in Richtung Hang erstellt.“

Das sagt der Architekt zu den Erdarbeiten am Stockhof.

Dass die Schürfgrube nun offensichtlich deutlich größer ausgefallen ist und entlang des Weges ebenfalls Arbeiten durchgeführt wurden, erklärt der Architekt mit einem Missverständnis: „Anfang August hat Herr Wunderlich daher einen seiner Mitarbeiter mit dem Bagger zur Baustelle geschickt, um die Grube auszuheben. Leider war der Mitarbeiter etwas zu eifrig und hat ein deutlich größeres Loch in Richtung Hang erstellt – genau an der Stelle, wo später die Halle geplant ist. Diese Arbeiten waren weder vorgesehen noch abgesprochen.“

i Aus einer Schürfgrube wurden jedoch umfangreiche Erdarbeiten, bei der große Teile des Hangs in dem Stockhof abgetragen wurden. Martin Ingenhoven

Nach Bekanntwerden der Arbeiten habe der Architekt diese sofort stoppen lassen. „Das Umweltamt des Kreises Ahrweiler ist inzwischen informiert, wir stehen dazu in Kontakt. Die Vorbereitungen für den Bauantrag laufen weiter, allerdings wird bis zur Genehmigung keine weitere Maßnahme umgesetzt. Lediglich die Sicherung der Baustelle wird noch erfolgen“, heißt es vonseiten des Architekten. Derzeit ruhen die Arbeiten rund um den Stockhof.