Ausblick auf 2026 Was in diesem Jahr in Remagen los ist Silke Müller 04.01.2026, 13:00 Uhr

i Walk-Acts sind nur eine von vielen Attraktionen auf dem Remagener Lebenskunstmarkt. Martin Gausmann (Archiv). Martin Gausmann

Der erste Steampunk-Abendmarkt in Remagen im vergangenen November war ein großer Erfolg. Eine Neuauflage von „Zeitreise im Lichterglanz“ ist bereits in Planung. Es gibt aber noch weitere Veranstaltungshöhepunkte. Ein Überblick.

Diesen Termin haben sich sicherlich schon viele Fans in ihrem Kalender für 2026 notiert: „Zeitreise im Lichterglanz – Steampunk-Abendmarkt voller Licht, Dampf und Fantasie“ heißt es auch in diesem Jahr wieder in Remagen. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen November wird die Innenstadt am Freitag, 13.







Artikel teilen

Artikel teilen