Bezahlbar Wohnen in Ahrweiler Was im Wohnquartier St.-Pius-Straße entstehen soll Jochen Tarrach 08.10.2026, 10:00 Uhr

i Wann die Bagger zum Baubeginn auf dem 12.163 Quadratmeter großen Areal anrücken, steht noch nicht fest. Jochen Tarrach

Zu wenig bezahlbare Wohnungen sind auch in Bad Neuenahr-Ahrweiler ein Problem. Eine neue Wohnungsbaugesellschaft will dagegen nun etwas tun – und hat ein erstes Projekt ins Auge gefasst. Eins, das schon einmal geplant war, dann jedoch scheiterte.

Ein Wohnungsbauprojekt in Ahrweiler ist gerade wieder in den Fokus der Öffentlichkeit geraten, nachdem es lange ruhig um jenes war. Die Rede ist von dem Wohnquartier St.-Pius-Straße, das zwischen dem neuen Sportplatz in Bachem sowie der Erich-Kästner-Realschule plus entstehen soll.







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