Zu wenig bezahlbare Wohnungen sind auch in Bad Neuenahr-Ahrweiler ein Problem. Eine neue Wohnungsbaugesellschaft will dagegen nun etwas tun – und hat ein erstes Projekt ins Auge gefasst. Eins, das schon einmal geplant war, dann jedoch scheiterte.
Lesezeit 2 Minuten
Ein Wohnungsbauprojekt in Ahrweiler ist gerade wieder in den Fokus der Öffentlichkeit geraten, nachdem es lange ruhig um jenes war. Die Rede ist von dem Wohnquartier St.-Pius-Straße, das zwischen dem neuen Sportplatz in Bachem sowie der Erich-Kästner-Realschule plus entstehen soll.