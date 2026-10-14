Brohler Kulturverein war’s Was hinter den zusätzlichen Straßenschildern steckt Marvin Conradi 14.10.2026, 18:00 Uhr

i Das Hinweisschild über Pater Anton Paulsen OMI hat Helmut Rosenbaum mit den Vorstandsmitgliedern des Kulturvereins in Niederlützingen befestigt. Marvin Conradi

Der Kulturverein Brohl „Aalschokker Katharina“ will an das frühere Leben in Brohl und Niederlützingen erinnern und hat in Ergänzung zu den eigentlichen Straßenschildern jetzt neue verfasst. Und die vermitteln Spannendes.

Straßennamen halten einer Gemeinde den Spiegel vor. Sie erinnern daran, welche Personen und Orte von in der Vergangenheit für wichtig erachtet wurden – ob Dichter, Fürsten oder auch Bürgermeister. Der Kulturverein Brohl „Aalschokker Katharina“ hat sich mit ihrem Vorsitzenden Helmut Rosenbaum auf die Suche nach der Herkunft einiger Straßennamen in Brohl und Niederlützingen gemacht.







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