Festival auf dem Calvarienberg
Was „Grooves&Grapes“ nächstes Jahr besser machen möchte
Knapp Tausend Besucher tanzten zu House-Musik im Klosergarten. Die Besucherinnen und Besucher kamen aus der Region, dem Ruhrpott
Knapp Tausend Besucher tanzten zu House-Musik im Klosergarten. Die Besucherinnen und Besucher kamen aus der Region, dem Ruhrpott und Trier.
Michael Illjes

Rund 1000 Besucher feierten im Klostergarten in Bad Neuenahr-Ahrweiler bis in den Abend. Trotz guter Stimmung blieb ein Kritikpunkt. Die Veranstalter kündigen Verbesserungen bei den Wartezeiten an.

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400 Besucher mehr als im Vorjahr: Bei der Open-Air Veranstaltung im Klostergarten in Bad Neuenahr-Ahrweiler war am vergangenen Samstag ordentlich was los. Worauf die Veranstalter Jeremy Shepherd und Jannick Dresen stolz sind und was sie nächstes Jahr verbessern wollen, erzählen sie im RZ-Gespräch.
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