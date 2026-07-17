Festival auf dem Calvarienberg Was „Grooves&Grapes“ nächstes Jahr besser machen möchte Michael Illjes 17.07.2026, 15:00 Uhr

i Knapp Tausend Besucher tanzten zu House-Musik im Klosergarten. Die Besucherinnen und Besucher kamen aus der Region, dem Ruhrpott und Trier. Michael Illjes

Rund 1000 Besucher feierten im Klostergarten in Bad Neuenahr-Ahrweiler bis in den Abend. Trotz guter Stimmung blieb ein Kritikpunkt. Die Veranstalter kündigen Verbesserungen bei den Wartezeiten an.

400 Besucher mehr als im Vorjahr: Bei der Open-Air Veranstaltung im Klostergarten in Bad Neuenahr-Ahrweiler war am vergangenen Samstag ordentlich was los. Worauf die Veranstalter Jeremy Shepherd und Jannick Dresen stolz sind und was sie nächstes Jahr verbessern wollen, erzählen sie im RZ-Gespräch.







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