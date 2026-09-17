FAQ zur geplanten Schließung Was Gäste vor Sanierung der Römerthermen wissen müssen Judith Schumacher 17.09.2026, 10:00 Uhr

i Das Innenbecken der Römerthermen Dominik Ketz. Römer-Thermen

Die Römerthermen in Bad Breisig werden im kommenden Jahr generalsaniert. Dann macht das Bad zu. Was bedeutet das konkret für Besucher und was folgt nach der Schließung? Wir geben einen Überblick.

Das kommende Jahr wird im Kreis Ahrweiler für Wasserratten und Schwimmbegeisterte ein Schwieriges. Denn die Möglichkeiten, an erquickendes Nass zu kommen, reduzieren sich nach dem dann erfolgten Abriss des Remagener Freizeitbades, der nach der Ahrflut noch im Wiederaufbau befindlichen Schwimmbäder Ahr-Thermen, Freizeitbad Twin und Nostalgie-Thermalbad Bad Bodendorf mit der Schließung der Bad Breisiger Römer-Thermen erneut.







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