Wenn ein Gästebeitrag in der Verbandsgemeinde Adenau kommt: Werden Hotelübernachtungen dadurch teurer? Suchen sich die Gäste andere Erholungsorte? Ein Tourismusforscher erklärt, welche Sorgen der Hoteliers tatsächlich berechtigt sind.
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In der Verbandsgemeinde Adenau steht ein Gästebeitrag zur Debatte. Entschieden ist noch nichts, aber der Tourismusausschuss spricht sich immerhin für eine Prüfung aus. Kritiker, vor allem Hoteliers wie Siegfried Verdonk, befürchten, dass die Preise in ihren Hotels steigen und die Gäste künftig ausbleiben.