Debatte in VG Adenau
Was für – und was gegen einen Gästebeitrag spricht
Ob die Zimmer künftig frei bleiben, wenn es zum Gästebeitrag kommt? Fabian Henzel glaubt das nicht.
Ob die Zimmer künftig frei bleiben, wenn es zum Gästebeitrag kommt? Fabian Henzel glaubt das nicht.
Bernd Wüstneck. picture alliance/dpa

Wenn ein Gästebeitrag in der Verbandsgemeinde Adenau kommt: Werden Hotelübernachtungen dadurch teurer? Suchen sich die Gäste andere Erholungsorte? Ein Tourismusforscher erklärt, welche Sorgen der Hoteliers tatsächlich berechtigt sind.

Lesezeit 2 Minuten
In der Verbandsgemeinde Adenau steht ein Gästebeitrag zur Debatte. Entschieden ist noch nichts, aber der Tourismusausschuss spricht sich immerhin für eine Prüfung aus. Kritiker, vor allem Hoteliers wie Siegfried Verdonk, befürchten, dass die Preise in ihren Hotels steigen und die Gäste künftig ausbleiben.
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