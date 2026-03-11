Leben an der B9
Was Fattis Futterlager in Rolandseck so besonders macht
Seit Juni 2016 betreibt Fatima Stöhr Fattis Futterlager an der B9 in Rolandseck.
Seit Juni 2016 betreibt Fatima Stöhr Fattis Futterlager an der B9 in Rolandseck.
Silke Müller

Die B9 gehört zu den wichtigsten Nord-Süd-Achsen im Kreis Ahrweiler. Und an dieser Verkehrsader haben sich auch ungewöhnliche Geschäfte angesiedelt. Eines unter ihnen befindet sich in Rolandseck und wird in diesem Sommer zehn Jahre alt.

Lesezeit 3 Minuten
Wer seinen Hund kulinarisch verwöhnen, gesund und artgerecht ernähren möchte, hat diesen Namen bestimmt schon mal gehört: Fattis Futterlager. 2016 hat Fatima Stöhr ihren Laden an der B9, Bonner Straße 56, in Rolandseck eröffnet.

Fast 90 Sorten Frischfleisch

Qualitativ hochwertige Tiernahrung anzubieten, hat sich die 57-Jährige, die seit 2008 in Oberwinter lebt, auf die Fahnen geschrieben.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren