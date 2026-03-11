Leben an der B9 Was Fattis Futterlager in Rolandseck so besonders macht Silke Müller 11.03.2026, 17:00 Uhr

i Seit Juni 2016 betreibt Fatima Stöhr Fattis Futterlager an der B9 in Rolandseck. Silke Müller

Die B9 gehört zu den wichtigsten Nord-Süd-Achsen im Kreis Ahrweiler. Und an dieser Verkehrsader haben sich auch ungewöhnliche Geschäfte angesiedelt. Eines unter ihnen befindet sich in Rolandseck und wird in diesem Sommer zehn Jahre alt.

Wer seinen Hund kulinarisch verwöhnen, gesund und artgerecht ernähren möchte, hat diesen Namen bestimmt schon mal gehört: Fattis Futterlager. 2016 hat Fatima Stöhr ihren Laden an der B9, Bonner Straße 56, in Rolandseck eröffnet. Fast 90 Sorten Frischfleisch Qualitativ hochwertige Tiernahrung anzubieten, hat sich die 57-Jährige, die seit 2008 in Oberwinter lebt, auf die Fahnen geschrieben.







