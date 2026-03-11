Die B9 gehört zu den wichtigsten Nord-Süd-Achsen im Kreis Ahrweiler. Und an dieser Verkehrsader haben sich auch ungewöhnliche Geschäfte angesiedelt. Eines unter ihnen befindet sich in Rolandseck und wird in diesem Sommer zehn Jahre alt.
Lesezeit 3 Minuten
Wer seinen Hund kulinarisch verwöhnen, gesund und artgerecht ernähren möchte, hat diesen Namen bestimmt schon mal gehört: Fattis Futterlager. 2016 hat Fatima Stöhr ihren Laden an der B9, Bonner Straße 56, in Rolandseck eröffnet.
Fast 90 Sorten Frischfleisch
Qualitativ hochwertige Tiernahrung anzubieten, hat sich die 57-Jährige, die seit 2008 in Oberwinter lebt, auf die Fahnen geschrieben.