Fotostrecke vom Wochenende Was es auf der Bad Neuenahrer Kirmes zu erleben gab Thomas Weber 06.10.2025, 16:00 Uhr

i Immer rund und rauf und runter Thomas Weber

Sie ist bekannt und beliebt im Ahrtal: die große Kirmes in Bad Neuenahr. Und auch wenn das Herbstwetter zu wünschen übrig ließ, war die Kirmes doch recht gut besucht. Wir haben einige Eindrücke in Bildern festgehalten.

Kirmes in Bad Neuenahr: Das ist immer noch das größte Volksfest an der Ahr. Fünf Tage lang schlenderten Menschen allen Alters über den Rummelplatz, der vor allem bei den Kindern für leuchtende Augen sorgte. Fahrgeschäfte und Eventbuden luden zu Spannung und Nervenkitzel ein.







