Sie sind teuer und werden nicht genutzt: die von der Grafschafter Verwaltung gemieteten Container in Nierendorf. Protestler hatten kürzlich Plakate an die Container gehängt, um auf den Missstand hinzuweisen. Jetzt äußert sich die Verwaltung.
Lesezeit 3 Minuten
Wie geht es nach den jüngsten Bürgerprotesten nun mit den am Ortsrand von Nierendorf stehenden Containern weiter? Die 14 Container sorgen für Aufregung, weil diese im Rahmen der Hilfsmaßnahmen nach der Flutkatastrophe im Ahrtal ausgeliehen, nach ihrer Verwendung aber nicht abgebaut wurden.