Ausblick 2025 Was die Stadt Bad Breisig plant 10.02.2025, 15:00 Uhr

i Die Römer-Thermen bleiben für die Stadt Bad Breisig auch 2025 das zentrale Thema. Hans-Jürgen Vollrath

Vieles ist in Bad Breisig schon angestoßen worden und wird nun weiterverfolgt. Darüber hinaus stehen 2025 aber auch neue Großprojekte an. Stadtchef Marcel Caspers gibt einen Überblick.

Was haben Bürger und Besucher in Bad Breisig von diesem Jahr zu erwarten? Was soll sich in der Quellenstadt tun? Was sind die wichtigsten Projekte? Im Gespräch mit unserer Zeitung gibt Bürgermeister Marcel Caspers (parteilos) einen Ausblick. Römer-Thermen: Gespräche mit Fördergeber für früheren Beginn der Sanierung laufen Ohne Zweifel: Die Römer-Thermen sind nach wie vor das bestimmende Thema in der Stadt Bad Breisig.

