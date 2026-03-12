Gespräch zu Landtagswahlen
Was die Schüler im Kreis Ahrweiler wirklich bewegt
Sieben Schüler aus dem Kreis Ahrweiler berichteten von den Themen, die sie im Rahmen der Landtagswahl bewegen: Marie-Sophie Poll
Sieben Schüler aus dem Kreis Ahrweiler berichteten von den Themen, die sie im Rahmen der Landtagswahl bewegen: Marie-Sophie Pollig (Gymnasium Calvarienberg), Lilli-Sophie von Garrel und Elly Schmitt (Erich-Klausener-Gymnasium), Tobias Deuster (Gymnasium Calvarienberg), Justus Kindler (Are-Gymnasium), Selina Bulut und Rita Ferreira Pereira (Gymnasium Calvarienberg) (von vorne nach hinten).
Nina Legler

Obwohl die meisten von ihnen nicht einmal wählen dürfen, ist das Thema Landtagswahlen aus ihrem Alltag derzeit nicht wegzudenken. Schüler aus dem Kreis Ahrweiler berichten, welche Themen sie bewegen und was sich in der Politik dringend ändern muss.

Lesezeit 4 Minuten
Was haben die Wehrdienstreform, der Wiederaufbau der Schulen im Ahrtal und das Wahlalter ab 16 gemeinsam? Es sind die drei großen Themen, die die Schüler und Schülerinnen im Kreis Ahrweiler vor den Landtagswahlen beschäftigen. Unsere Zeitung hat sich mit sieben Schülern vom Gymnasium Calvarienberg in Bad Neuenahr-Ahrweiler, dem Are-Gymnasium in Grafschaft und dem Erich-Klausener-Gymnasium in Adenau zusammengesetzt und über diese Themen ...

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerWK 14 – Bad Neuenahr-Ahrweiler

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren