Gespräch zu Landtagswahlen Was die Schüler im Kreis Ahrweiler wirklich bewegt Nina Legler 12.03.2026, 15:00 Uhr

i Sieben Schüler aus dem Kreis Ahrweiler berichteten von den Themen, die sie im Rahmen der Landtagswahl bewegen: Marie-Sophie Pollig (Gymnasium Calvarienberg), Lilli-Sophie von Garrel und Elly Schmitt (Erich-Klausener-Gymnasium), Tobias Deuster (Gymnasium Calvarienberg), Justus Kindler (Are-Gymnasium), Selina Bulut und Rita Ferreira Pereira (Gymnasium Calvarienberg) (von vorne nach hinten). Nina Legler

Obwohl die meisten von ihnen nicht einmal wählen dürfen, ist das Thema Landtagswahlen aus ihrem Alltag derzeit nicht wegzudenken. Schüler aus dem Kreis Ahrweiler berichten, welche Themen sie bewegen und was sich in der Politik dringend ändern muss.

Was haben die Wehrdienstreform, der Wiederaufbau der Schulen im Ahrtal und das Wahlalter ab 16 gemeinsam? Es sind die drei großen Themen, die die Schüler und Schülerinnen im Kreis Ahrweiler vor den Landtagswahlen beschäftigen. Unsere Zeitung hat sich mit sieben Schülern vom Gymnasium Calvarienberg in Bad Neuenahr-Ahrweiler, dem Are-Gymnasium in Grafschaft und dem Erich-Klausener-Gymnasium in Adenau zusammengesetzt und über diese Themen ...







