Blick auf den Neubau Was die neue Kläranlage in Kripp können wird Judith Schumacher 21.05.2026, 13:00 Uhr

i Das neue Klärwerk liegt in einer parkähnlichen Umgebung und soll teilweise der Öffentlichkeit zugänglich sein. Max und Moritz Architektur

In Kripp entsteht ein neues, modernes Klärwerk – der Stand der Dinge wurde jetzt den Bürgern bei einer Infoveranstaltung erläutert. Dabei spielte auch der Blick auf eine mögliche Gebührenerhöhung eine Rolle.

Bereits ein Jahr vor der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 war der Neubau der veralteten Kläranlage des Abwasserzweckverbands (AZV) Untere Ahr geplant. Laut dem kaufmännischen Leiter Bernd Lischwé sollte die Anlage ursprünglich für rund 40 Millionen Euro ausgebaut werden, wie er bei der dritten Informationsveranstaltung zum Neubau der Kläranlage in der Remagener Rheinhalle am Dienstagabend erläuterte.







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