Blick auf die Baustellen Was die Hürden zur Lückenschließung im Ahr-Radweg sind Celina de Cuveland

Cordula Sailer-Röttgers 04.07.2026, 15:00 Uhr

i Auf dem Ahr-Radweg gibt es nach wie vor zwei größere Lücken und immer wieder auch kleinere Umleitungen. Max Harrus/Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler

Der Ahr-Radweg ist fünf Jahre nach der Flut zwar weitgehend wieder befahrbar, doch es gibt zwei größere Lücken und zahlreiche kleine Umleitungen. Was die Gründe dafür sind, dass die Lücken noch nicht geschlossen wurden.

Auch fünf Jahre nach der Flutkatastrophe ist der Kreis geprägt von Baustellen. Manche sind auf der Zielgerade, andere beginnen jetzt erst, manche sind abgeschlossen. Unsere Zeitung hat beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) nach den Baustellen im Verlauf des Ahr-Radwegs gefragt.







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