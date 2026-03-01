Die Fraktionen im Sinziger Stadtrat fanden bei der Haushaltssitzung deutliche Worte. Sie hatten ganz unterschiedliche Ansatzpunkte, die sie im Kontext des Haushaltsplanes gern zur Sprache bringen wollten.
Der Rat der Stadt Sinzig hat den Haushaltsplan für 2026/2027 verabschiedet. Es gab einige Neuigkeiten, die bei den Ratsmitgliedern für Unmut sorgten – unter anderem, dass geplante Förderungen vom Land voraussichtlich wegfallen. Dennoch zeigten sich die meisten Ratsmitglieder mit dem Entwurf einverstanden.