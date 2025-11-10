Termin am 12. Dezember Was die Bahn zur Eröffnung der Ahrtalstrecke plant Thomas Weber 10.11.2025, 11:00 Uhr

i Am Altenahrer Bahnhof soll die Wiedereröffnung der Ahrtalbahn am 12. Dezember groß gefeiert werden. Thomas Weber

Bald ist es so weit: Die Wiedereröffnung der Ahrtalbahnstrecke steht an. Am 12. Dezember soll der ersten Zug auf der neuen Strecke fahren – natürlich mit geladenen Gästen. Für die Bürger aus dem Kreis ist zudem eine Feier geplant.

Eine der Hauptschlagadern des Ahrtals funktioniert bald wieder. Zum Fahrplanwechsel am 14. Dezember soll die Ahrtalbahn wieder durchgängig von Remagen nach Ahrbrück fahren. Die gute Nachricht: Die Strecke wird überwiegend fertig, bis auf die Zweigleisigkeit auf Höhe des alten Heimersheimer Bahnhofs und einige abschließende Schönheitsreparaturen.







