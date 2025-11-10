Was die Bahn zur Eröffnung der Ahrtalstrecke plant

Bald ist es so weit: Die Wiedereröffnung der Ahrtalbahnstrecke steht an. Am 12. Dezember soll der ersten Zug auf der neuen Strecke fahren – natürlich mit geladenen Gästen. Für die Bürger aus dem Kreis ist zudem eine Feier geplant.
Lesezeit 2 Minuten
Eine der Hauptschlagadern des Ahrtals funktioniert bald wieder. Zum Fahrplanwechsel am 14. Dezember soll die Ahrtalbahn wieder durchgängig von Remagen nach Ahrbrück fahren. Die gute Nachricht: Die Strecke wird überwiegend fertig, bis auf die Zweigleisigkeit auf Höhe des alten Heimersheimer Bahnhofs und einige abschließende Schönheitsreparaturen.