Drei der 100 bei der Flutkatastrophe im Ahrtal zerstörten Brücken plant und baut der Landesbetrieb Mobilität im Auftrag des Kreises. Was genau angedacht ist und warum das so lange dauert, verriet Fachgruppenleiterin Nicole Marzi.
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Drei Brücken an Kreisstraßen, die die Ahr bei der verheerenden Flutkatastrophe in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 im Landkreis Ahrweiler zerstört hat, werden vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) wieder aufgebaut. Damit derartige Wassermassen nicht noch einmal so zerstörerisch wirken können, plant der Landesbetrieb Mobilität gerade neu und anders.