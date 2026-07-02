Fünf Jahre nach der Ahrflut
Was der LBM für drei Brücken an Kreisstraßen plant
Wie drei Brücken an den Kreisstraßen einer Flut eher standhalten, erklärt Nicole Marzi vom Landesbetrieb Mobilität.
Wie drei Brücken an den Kreisstraßen einer Flut eher standhalten, erklärt Nicole Marzi vom Landesbetrieb Mobilität.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Drei der 100 bei der Flutkatastrophe im Ahrtal zerstörten Brücken plant und baut der Landesbetrieb Mobilität im Auftrag des Kreises. Was genau angedacht ist und warum das so lange dauert, verriet Fachgruppenleiterin Nicole Marzi.

Lesezeit 2 Minuten
Drei Brücken an Kreisstraßen, die die Ahr bei der verheerenden Flutkatastrophe in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 im Landkreis Ahrweiler zerstört hat, werden vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) wieder aufgebaut. Damit derartige Wassermassen nicht noch einmal so zerstörerisch wirken können, plant der Landesbetrieb Mobilität gerade neu und anders.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerAhrflut

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren