Riesengaudi in Insul Was der JGV über das Oktoberfest 2026 verraten kann Frank Bugge 17.10.2025, 16:00 Uhr

i Vorsitzender Lars Breuer (Mitte) führt mit seinem Vize Florian Larscheid und Kassierer Lorenz Udelhofen den Erntedank- und Trachtenfestzug durch Insul an. Frank Bugge

Das 50. Oktoberfest in Insul war eine riesige bajuwarische Party. Auch der Festzug am Sonntag war gut besucht. Wie sieht es nun mit dem nächsten Oktoberfest 2026 aus? Da wird es wohl ein Paar Veränderungen geben, weiß JGV-Chef Lars Breuer.

„Etwas grippig im Hals vom laut reden müssen und vom Wechsel aus dem heißen Zelt ins Kalte draußen. Etwas Muskelkater vom Zeltabbau und der Verladung.“ Das antwortet Lars Breuer auf die Frage, wie es ihm als Vorsitzendem des Junggesellenvereins (JGV) Insul nach dem dreitägigen Jubiläumsoktoberfest mit Dirndl, Lederhosen, Wiesnbier, Megastimmungspartys und Erntedankumzug geht.







