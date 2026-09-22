Maatabschluss in Bad Breisig
Was den Zwibbelsmaat dieses Jahr besser gemacht hat
Bei spätsommerlichem Wetter lockte der Zwibbelsmaat in Bad Breisig am Montag wieder einige Besucher in den Kurpark zum Maatabsch
Bei spätsommerlichem Wetter lockte der Zwibbelsmaat in Bad Breisig am Montag wieder einige Besucher in den Kurpark zum Maatabschluss.
Luis Loth

Eine kompaktere Aufteilung der Marktstände und kein Überqueren der B9: Der Zwibbelsmaat in Bad Breisig ging in diesem Jahr zum ersten Mal mit diesem Konzept an den Start. So fanden Standbetreiber und Besucher die Neuerungen.

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Der Zwibbelsmaat feierte am Montag, 21. September, mit dem Familientag seinen krönenden Abschluss. Der Tag stand ganz im Zeichen der Familie und so gab es mit ermäßigten Preisen, Kinderschminken und dem Stelzenläufer „Ringelschlingel“ besondere Angebot für Kinder.
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