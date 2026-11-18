Waldgeister und Birkenmänner Was den Sahrbachweg für Wanderer besonders macht Eberhard Thomas Müller 18.11.2026, 19:00 Uhr

i Fast schon auf Du und Du ist Georg Zavelberg mit den Birkenmännern, von denen jeder eine eigene, individuelle Ausstrahlung besitzt. Eberhard Thomas Müller

Im Sahrbachtal säumen geschnitzte Birkenmänner einen knapp neun Kilometer langen Wanderweg. Der Ausflug dorthin wird so zur geheimnisvollen Entdeckungstour. Wie die Männchen dorthin kamen und wieso sie nur allein oder in Dreiergruppen im Wald stehen.

Auch der Herbst und Winter eignen sich dazu, in Kreuzberg die Wanderschuhe zu schnüren und sich auf den 8,5 Kilometer langen Weg nach Kirchsahr zu machen. Seit 2006 lockt der Sahrbachweg zahlreiche Gäste, insbesondere aus Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden, in das Seitental der Ahr.







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