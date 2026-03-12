In Remagen wird am 22. März ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Drei Kandidaten stehen zur Auswahl. Unsere Zeitung hat sie zu verschiedenen Themen befragt. Heute: Fokus auf die Ortsbezirke.
Remagen, das ist nicht nur die Kernstadt, sondern das sind auch die Ortsbezirke. Welche sind dort die wichtigsten Themen, die bearbeitet beziehungsweise Projekte, die umgesetzt werden sollten? Das sagen die Bewerber ums Bürgermeisteramt.Matteo Pedicillo (AfD): „In vielen Ortsbezirken wird ein schleichender Verlust des gesellschaftlichen Zusammenhalts wahrgenommen.