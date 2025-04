Die Sinziger wählen am Sonntag, 18. Mai, einen neuen Bürgermeister. Als Bewerber haben Alexander Albrecht (FWG) und Andreas Geron (parteilos) ihren Hut in den Ring geworfen. In einem Steckbrief stellen sie sich jeweils vor.

Zwei Kandidaten, aber nur ein Platz auf dem Chefsessel im Sinziger Rathaus. Wer lenkt die Geschicke der Barbarossastadt ab dem Januar 2026 für die weiteren acht Jahre? Das entscheiden die Sinziger am Sonntag, 18. Mai. Mit welchen Pfunden der derzeitige Amtsinhaber Andreas Geron (parteilos) wuchern will, was er mit Sinzig vorhat und welches sein Lieblingsplatz in der Barbarossastadt ist. Ein Überblick.

Zur Person

Name: Andreas Geron

Geburtsdatum: 1965

Wohnort: Sinzig – hier lebe ich gerne!

Familienstand: seit 1991 verheiratet

Beruf: Bürgermeister

Hobbys: Lesen, wandern, Brettspiele, zaubern und – ja – tatsächlich auch Verwaltungsrecht

Lieblingsplatz in Sinzig: Oben auf dem Feltenturm. Von dort aus hat man einen wunderbaren Blick auf das Rhein- und Ahrtal

Wahlkampf

Geplante Veranstaltungen: Bad Bodendorf: Montag, 5. Mai, 18.45 Uhr, Am Kurgarten 18; Koisdorf: Montag, 5. Mai, 20.30 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Wendelinus; Sinzig: Dienstag, 6. Mai, 18 Uhr, Pfarrheim St. Peter; Löhndorf: Dienstag, 6. Mai, 20 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus; Westum: Mittwoch, 7. Mai, 18 Uhr, Gasthaus Herges; Franken: Mittwoch, 7. Mai, 20 Uhr, Alte Schule.

Wie wird Ihr Wahlkampf finanziell unterstützt? Mein Wahlkampf wird nicht von Dritten finanziell unterstützt, ich trage sämtliche Kosten selbst.

Slogan: Für Sinzig. Mit Sachverstand, Herz und Haltung.

Anzahl der Plakate und Flyer: Flyer für alle Haushalte in Sinzig und den Ortsteilen, einige Plakate im öffentlichen Raum

Kontaktadresse: andreas@geron.team

Schwerpunktthemen

1. Sicherheit, Hochwasserschutz und Wiederaufbau: Ich denke, eine Begründung hierfür ist nicht notwendig, weil dies selbsterklärend ist.

2. Solide Finanzen: In den vergangenen acht Jahren konnte ich jeweils einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Dies ist Grundlage für alle freiwilligen Leistungen der Stadt.

3. Bildung, Kinder, Jugend und Senioren: Bildung ist der wichtige Grundstein unserer Gesellschaft. Alle Altersgruppen sollen sich in Sinzig wohlfühlen und bestmögliche Bedingungen haben. Was wir für Kinder und Jugendliche tun, tun wir für Familien, und auch diese sollen sich in Sinzig wohlfühlen. Zudem werden wir alle älter, und wenn wir das Seniorenalter erreichen, sind wir froh, wenn es ein attraktives Angebot für ältere Menschen gibt und ihnen das Leben erleichtert wird.

i Wer sitzt ab Januar 2026 für acht Jahre auf dem Chefsessel im Sinziger Rathaus? Silke Müller

Vervollständigen Sie bitte:

Sinzig ist für mich ... Heimat und Herzensangelegenheit

Die Ortsteile bedeuten für Sinzig … lebenswerte Teile der Stadt – sie sind Teil des Ganzen, ebenso wie die Kernstadt. Mein Ziel ist es, die Ressourcen und Chancen gerecht zu verteilen.

Wenn ich Bürgermeister von Sinzig bleibe, werde ich als Erstes … all denen danken, die mir ihr Vertrauen geschenkt und mich unterstützt haben. Denn ohne Unterstützung und Team geht es nicht, und wenn man nicht gewählt wird, kann man auch nichts umsetzen.

Auf lange Sicht ist Sinzig … eine moderne, lebenswerte Stadt mit starken Ortsteilen, guter Infrastruktur und Raum für alle Generationen.