Die Sinziger wählen am Sonntag, 18. Mai, einen neuen Bürgermeister. Als Bewerber haben Alexander Albrecht (FWG) und Andreas Geron (parteilos) ihren Hut in den Ring geworfen. In einem Steckbrief stellen sie sich jeweils vor.

Zwei Kandidaten, aber nur ein Platz auf dem Chefsessel im Sinziger Rathaus. Wer lenkt die Geschicke der Barbarossastadt ab dem Januar 2026 für die weiteren acht Jahre? Das entscheiden die Sinziger am Sonntag, 18. Mai. Mit welchen Pfunden Alexander Albrecht (FWG) wuchern will, was er mit Sinzig vorhat und welches sein Lieblingsplatz in der Barbarossastadt ist. Ein Überblick.

Zur Person

Name: Alexander Albrecht

Geburtsdatum: 3. Mai 1968

Wohnort: Heerweg 13, 53489 Sinzig

Familienstand: verheiratet

Beruf: Berufsbetreuer für den Kreis Ahrweiler

Hobbys: Fahrrad fahren, wandern und schwimmen

Lieblingsplatz in Sinzig: der Marktplatz

Wahlkampf

Geplante Veranstaltungen: Bürgerdialoge in Sinzig und allen Ortsteilen

Wie wird Ihr Wahlkampf finanziell unterstützt? Durch Eigenmittel, Freunde und Bekannte

Slogan: Nur wer bei den Menschen ist, kann mit ihnen sein

Anzahl der Plakate und Flyer: Acht Bauzaunbanner und 9000 Flyer

Kontaktadresse: post@ alexander-albrecht.info

Schwerpunktthemen

1. Wirtschaft und Tourismus fördern: Wirtschaftsförderung proaktiv betreiben, um beispielsweise innovative Start-up-Unternehmen für den Standort Sinzig zu gewinnen. Aufgrund vermehrter Abwanderungen fortlaufend Dialoge führen mit den ansässigen Unternehmen für eine langfristige Bindung an Sinzig. Im Bereich Tourismus muss endlich das Wachstumspotenzial für Sinzig erschlossen werden, sei es für Wohnmobilisten und die einmalige Chance mit der geplanten Ahrverbreiterung „Sinzig an der Ahr“.

2. Stärkung und Einbindung der Ortsteile in das städtische Gesamtkonzept: Mit ihren gewachsenen Strukturen sind die fünf Ortsteile ein wesentlicher Bestandteil von Sinzig. Hier gilt es, die seit Jahren unerledigten Projekte sowie die jeweils erarbeiteten Maßnahmenpläne der Dorfmoderation systematisch umzusetzen.

3. Mehr Sicherheit in Sinzig schaffen: Zum Schutz vor künftige Hochwasser- und Starkregenereignisse müssen die dringend erforderlichen Maßnahmen des seit 2021 vorliegenden Schutzkonzeptes mit mehr als 80 festgestellten Maßnahmen umgesetzt werden. Dies gilt gleichfalls für die Gestaltung sicherer Schul- und Fahrradwege, die mit vielen Einzelmaßnahmen bereits 2018 vom Rat beschlossen wurden.

Wer sitzt ab Januar 2026 für acht Jahre auf dem Chefsessel im Sinziger Rathaus?

Vervollständigen Sie bitte:

Sinzig ist für mich … eine liebens- und lebenswerte Stadt mit schönen Plätzen und einem vielfältigen Veranstaltungsangebot. Mit den neu gestalteten Spielplätzen, Kindertagesstätten und unserem breiten Schulangebot bietet Sinzig ideale Voraussetzungen für Familien. Durch die Lage zwischen Bonn und Koblenz hat Sinzig noch erhebliches Potenzial für die Weiterentwicklung, um so attraktiv für Unternehmen, Gewerbe und Touristen zu werden.

Die Ortsteile bedeuten für Sinzig … Die Sinziger Ortsteile sind mit ihren gewachsenen Strukturen und Traditionen ein wesentlicher Bestandteil von Sinzig. Immerhin leben hier ungefähr 50 Prozent der Bürgerinnen und Bürger. Jeder dieser Orte wird maßgeblich geprägt und belebt durch die Aktivitäten der Dorfgemeinschaften und Vereine. Dieses Engagement muss stärker berücksichtigt werden.

Wenn ich Bürgermeister von Sinzig werde, werde ich als Erstes … die Umsetzung des Hochwasser- und Starkregenschutzkonzeptes vorantreiben. Ebenso möchte ich die Umgestaltung für ein serviceorientiertes und bürgerfreundliches Bürgerbüro umsetzen. Anliegen der Sinziger Bürgerinnen und Bürger sollen künftig auch ohne vorherige Terminvergabe bearbeitet werden können.

Auf lange Sicht ist Sinzig … eine lebendige Stadt mit vielfältigen kulturellen Angeboten für alle Generationen. Mit den gestalteten Ahruferbereichen, Fahrradwegen und den fertiggestellten Wiederaufbaumaßnahmen entstehen attraktive Einrichtungen wie beispielsweise das Thermalbad, die den Lebens- und Freizeitwert in Sinzig deutlich erhöhen. Dies wirkt sich nachhaltig zur Belebung der sanierten Innenstadt aus. Innovative Start-up-Unternehmen finden in Sinzig optimale Rahmenbedingungen für eine Ansiedlung vor.