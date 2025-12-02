Was das Parken in Bad Neuenahr-Ahrweiler ab 2026 kostet

Wie viel kostet ab dem kommenden Jahr das Parken auf welchen Parkplätzen und in welchen Parkhäusern in Bad Neuenahr-Ahrweiler? Das regelt jetzt eine neue Gebührenordnung, die ab dem 1. Januar 2026 in Kraft tritt. Wir geben einen Überblick.
Lesezeit 3 Minuten
Die sogenannte „Brötchentaste“, also die ersten 20 gebührenfreien Minuten auf allen städtischen Parkplätzen, bleibt erhalten. So weit die gute Nachricht. Das gilt neben allen Tarifzonen auch für das Zentrum-Parkhaus Moses sowie die Marktgarage in Ahrweiler.