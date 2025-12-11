Sanierung startet 2026 Was das neue Remagener Freibad bieten kann Judith Schumacher 11.12.2025, 13:00 Uhr

i Das neue Remagener Freibad soll vor allem mit einem neuen Freizeit- und Kleinkinderbereich überzeugen. Hans-Jürgen Vollrath. Martin Gausmann

Das alte Remagener Freibad wird nach 51 Jahren im kommenden Jahr abgerissen. Es entsteht ein neues Bad, das attraktiver sein und mehr Badegäste anlocken soll. Vor allem für junge Eltern dürfte das Freibad dann deutlich interessanter werden.

Das Thema Schwimmbadsanierung steht in der Stadt Remagen im kommenden Jahr im Fokus und war jetzt Gegenstand einer außerordentlichen Sitzung des Bauausschusses im Foyer der Rheinhalle. Allein in dieser abgelaufenen Saison besuchten mehr als 90.







