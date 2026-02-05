Julia Klöckner in Burgbrohl
Was Bundestagspräsidentin den Bürgern zu sagen hatte
Zahlreich waren politisch Interessierte zum Bürgerdialog mit Bundestagspräsidentin Julia Klöckner ins Schloss Burgbrohl gekommen
Zahlreich waren politisch Interessierte zum Bürgerdialog mit Bundestagspräsidentin Julia Klöckner ins Schloss Burgbrohl gekommen.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz rückt näher. Um Petra Schneider, CDU-Kandidatin im Wahlkreis 13, zu unterstützen, kam hoher Besuch aus Berlin ins Schloss Burgbrohl. Julia Klöckner beantwortete Bürger-Fragen und hatte einen Wunsch an die Kommunen.

Lesezeit 4 Minuten
Gut gefüllt war der Saal im Schloss Burgbrohl am Mittwochmittag. Nicht nur CDU-Parteimitglieder waren gekommen, sondern auch Bürgermeister, etwa Bad Breisigs Stadt- und VG-Chef Marcel Caspers (parteilos) oder Johannes Bell (FWG), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Brohltal, um dem Bürgerdialog mit Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) beizuwohnen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerWK 13 – Remagen/Sinzig

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren