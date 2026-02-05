Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz rückt näher. Um Petra Schneider, CDU-Kandidatin im Wahlkreis 13, zu unterstützen, kam hoher Besuch aus Berlin ins Schloss Burgbrohl. Julia Klöckner beantwortete Bürger-Fragen und hatte einen Wunsch an die Kommunen.
Lesezeit 4 Minuten
Gut gefüllt war der Saal im Schloss Burgbrohl am Mittwochmittag. Nicht nur CDU-Parteimitglieder waren gekommen, sondern auch Bürgermeister, etwa Bad Breisigs Stadt- und VG-Chef Marcel Caspers (parteilos) oder Johannes Bell (FWG), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Brohltal, um dem Bürgerdialog mit Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) beizuwohnen.