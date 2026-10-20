Freizeitbad soll 2029 öffnen
Was Besucher im neuen Twin in Bad Neuenahr erwartet
Von der Straße „Am Gartenschwimmbad“ aus wird das Twin auch zukünftig zu betreten sein.
Von der Straße „Am Gartenschwimmbad“ aus wird das Twin auch zukünftig zu betreten sein.
Krieger Architekten. Jochen Tarrach

Die Pläne für das neue Freizeitbad Twin in Bad Neuenahr werden immer konkreter. Jetzt sind sie dem Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt worden. Besucher können sich auf Schwimmer- und Freizeitbecken sowie ein hochmodernes Bad freuen. 

Lesezeit 2 Minuten
Schick, aber dennoch zweckmäßig und modern soll es werden: eine Oase für Erholung und Sport, insgesamt 36,4 Millionen Euro teuer und, wenn alles plangemäß läuft, ab Sommer 2029 für alle Bürger nutzbar. Gemeint ist das neue Freizeitbad Twin in Bad Neuenahr, eine Kombination aus Hallen- und Freizeitbad ungefähr dort, wo sich das bisherige Bad in der Straße „Am Gartenschwimmbad“ befand.
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