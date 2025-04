Was Bahnkunden an der Rheinschiene jetzt wissen müssen

Für Bahnkunden in der Region stehen in den kommenden Wochen harte Zeiten an: Die linksrheinische Bahnstrecke zwischen Koblenz, Bonn und Köln wird zwischen dem 2. und 19. Mai komplett gesperrt. Grund dafür ist die geplante Inbetriebnahme des neuen elektronischen Stellwerks „linker Rhein“ in Köln sowie eines weiteren Stellwerks in Bad Godesberg. Gleichzeitig nutzt die Bahn die gut zweiwöchige Vollsperrung für weitere Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten entlang der Strecke, etwa an der Kesselheimer Brücke bei Koblenz und in vielen Bahnhöfen.

Doch für Bahnkunden heißt das: Kein Zug, egal ob Intercity, Flixtrain, RRX, Mittelrhein- oder Ahrtalbahn fährt mehr. Als Alternative soll ein umfangreicher Schienenersatzverkehr eingerichtet werden, der für Reisende und Pendler aber mit längeren Fahrzeiten verbunden sein kann. Auch ein Übersetzen über den Rhein kann eine Alternative sein: Einige der Züge werden über die dortige Bahnstrecke umgeleitet, sodass Bonn oder Köln von dort aus per Zug erreichbar bleiben.

Für folgende Regionalverkehrslinien bietet die Bahn einen Schienenersatzverkehr mit Bussen:

RB5 (RRX): Zwischen Koblenz und Köln pendeln Busse. Sie halten in Koblenz, Bad Breisig, Remagen, Oberwinter und Bonn. Reisende in Richtung Köln können in Bonn in einen Schnellbus (SEV RE5X) wechseln, der ohne weiteren Stopp bis zum Kölner Hauptbahnhof durchfährt. Zwischen Bonn und Köln können auch die Straßenbahnlinien 16 und 18 für die Weiterreise eine Alternative sein.

RB26 (Mittelrheinbahn): Auch diese Bahnlinie wird für die Dauer der Streckensperrung durch Busse ersetzt. Der SEV26-Bus bedient sämtliche Bahnhöfe zwischen Koblenz und Bonn, hält also auch in Brohl, Bad Breisig, Sinzig, Remagen, Oberwinter und Rolandseck.

RB 30 (Ahrtalbahn): Der Schienenersatzverkehr SEV RB30 pendelt zwischen Bonn, Remagen und Ahrbrück. Dabei werden alle bekannten Haltepunkte im Ahrtal bedient.