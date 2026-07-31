Bald Rotoren im Rheinpanorama?
Was Bad Hönninger Windparkprojekt für Breisig bedeutet
Noch gibt es einen ungetrübten Blick auf die andere Rheinseite mit Schloss Arenfels. Aber das könnte sich womöglich ändern.
Noch gibt es einen ungetrübten Blick auf die andere Rheinseite mit Schloss Arenfels. Aber das könnte sich womöglich ändern.
Rolf Niemeyer

Das idyllische Rheinpanorama und die Rheinpromenade: Das sind die Pfunde, mit denen die Touristiker in Bad Breisig wuchern können. Nur der Schornstein des Unternehmens Kandelium trübt ein wenig den Blick. Aber weitere Einschränkungen könnten kommen. 

Lesezeit 3 Minuten
Noch ist der Blick von Bad Breisig aus auf die andere Rheinseite mit Schloss Arenfels ungetrübt. Aber das könnte sich womöglich bald ändern. Denn die BMR-Süwag-Projektentwicklungsgesellschaft mbh möchte oberhalb von Bad Hönningen einen Windpark bauen.
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