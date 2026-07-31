Das idyllische Rheinpanorama und die Rheinpromenade: Das sind die Pfunde, mit denen die Touristiker in Bad Breisig wuchern können. Nur der Schornstein des Unternehmens Kandelium trübt ein wenig den Blick. Aber weitere Einschränkungen könnten kommen.
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Noch ist der Blick von Bad Breisig aus auf die andere Rheinseite mit Schloss Arenfels ungetrübt. Aber das könnte sich womöglich bald ändern. Denn die BMR-Süwag-Projektentwicklungsgesellschaft mbh möchte oberhalb von Bad Hönningen einen Windpark bauen.