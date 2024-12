Sinziger Firma sattelt um Was aus den Weihnachtsfeiern im Homeoffice wurde Frank Bugge 13.12.2024, 14:00 Uhr

i Gemäß Kundenauftrag werden in den großen Hallen im Sinziger Gewerbegebiet die bestellten Päckchen individuell konfektioniert und versandfertig gemacht. Nadine Normann | Fotografie & De

Die Sinziger Firma Gebensfreude hat einen Renner in der Corona-Pandemie zu ihrem Geschäftsmodell gemacht: virtuelle Weihnachtsfeiern, bei denen das Zubehör per Post ins Homeoffice flatterte. Was aus diesem Trend geworden ist.

In der Corona-Adventszeit mit Hygiene- und Abstandsauflagen waren sie ein Renner, jetzt sind sie überhaupt nicht mehr gefragt: Virtuelle Firmenweihnachtsfeiern, für die der Adventskalender, die Weihnachtsmütze, der Glühwein mit Tasse und der Lebkuchen samt persönlichem Brief vom Chef per Päckchen heim ins Haus kamen – und alle daheim in ihrem Homeoffice übers Internet vernetzt feierten, gern unterstützt von einem Entertainer.

