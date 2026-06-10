Tierfreunde in Bad Bodendorf
Was am Schwanenteich vor dem Umzug ansteht
2024 wurde beim Sommerfest am Schwanenteich bereits Ponyreiten angeboten.
2024 wurde beim Sommerfest am Schwanenteich bereits Ponyreiten angeboten.
Martin Gausmann

Das Gelände der Tier- und Naturfreunde Schwanenteich in Bad Bodendorf muss bald wegen der Ahraufweitung verlegt werden. Bis dahin läuft der Betrieb noch normal weiter. Kurse und Ferienprogramm sind geplant.

Lesezeit 2 Minuten
Es wird noch eine Weile dauern, bis das Gelände der Tier- und Naturfreunde Schwanenteich im Rahmen der Ahraufweitung verlegt wird. Das ist eine Maßnahme als Konsequenz des Kreises nach der Flutkatastrophe im Ahrtal von Juli 2021. Geplant ist ein Umzug in die unmittelbare Umgebung der bestehenden Anlage.

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Kreis AhrweilerFreizeit

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