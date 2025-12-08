Zum Traumberuf in Ahrweiler Warum Wolfgang Fobes vom Herd in die Pflege wechselte Silke Müller 08.12.2025, 16:00 Uhr

i Wolfgang Fobes ist seit 2016 Pflegedirektor in der Dr. von Ehrenwall’schen Klinik. Silke Müller

Der Mangel an Fachkräften in der Pflege ist groß, Nachschub lässt auf sich warten. Aber es gibt auch sie: die Menschen, für die der Pflegeberuf Berufung ist. Einer von ihnen arbeitet in der Dr. von Ehrenwall’schen Klinik in Ahrweiler.

Nichts, wirklich gar nichts hat im Leben von Wolfgang Fobes darauf hingedeutet, dass er einmal Pflegedirektor in der Dr. von Ehrenwall’schen Klinik in Ahrweiler sein würde. Denn das familiäre Umfeld des heute 53-Jährigen ist ganz von der Gastronomie geprägt.







