Messerangriff in Remagen Warum stach 42-Jähriger auf Bahnhofsvorplatz zu? Silke Müller 08.12.2025, 05:00 Uhr

i Weil er in Remagen auf einen 38-Jährigen mit dem Messer eingestochen hat, muss sich ein 42-Jähriger vor dem Landgericht Koblenz verantworten. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Warum hat im Juni in Remagen ein 42-Jähriger mit einem Messer auf einen 38-Jährigen eingestochen? Das wird derzeit am Landgericht Koblenz geklärt. Was die Wahrheitssuche erschwert: Es war jede Menge Hochprozentiges im Spiel.

Hat ein 42-Jähriger von der Rheinschiene den Tod eines 38-Jährigen – ebenfalls von der Rheinschiene – zumindest billigend in Kauf genommen, als er am 26. Juni im Bereich des Bahnhofsvorplatzes in Remagen nach einem verbalen Streit plötzlich ein Messer gezogen und auf sein Opfer mehrfach eingestochen haben soll?







