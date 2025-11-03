Warum sozialer Wohnraum im Kreis Ahrweiler abnimmt

Wie ist es um den sozialen Wohnraum im Kreis Ahrweiler bestellt? Die Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion gibt Auskunft darüber.
Lesezeit 2 Minuten
Der Bestand an gebundenen Sozialmietwohnungen im Kreis Ahrweiler hat in den vergangenen fünf Jahren stetig abgenommen. Das geht aus der Antwort des Finanzministeriums im Namen der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen hervor, die um einen landesweiten Überblick gebeten hatten.