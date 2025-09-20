Zu Gast im Bonner Pantheon Warum sich Gustav Peter Wöhler wie ein Archäologe fühlt 20.09.2025, 06:00 Uhr

i Gustav Peter Wöhler kommt am 1. Oktober ins Bonner Pantheon. Thomas Kölsch

Gustav Peter Wöhler hatte schon immer ein Faible für One-Hit-Wonder. Was er dabei so alles ausgräbt, hat er uns in einem Gespräch verraten. Der Schauspieler und Sänger ist am Mittwoch, 1. Oktober, im Bonner Pantheon zu erleben.

Nicht jedem Musiker gelingt der Durchbruch auf die ganz großen Bühnen. Und noch weniger können sich im Rampenlicht halten. Die Charts sind schon seit jeher voll mit Künstlerinnen und Künstlern gewesen, die nach einem Hit wieder in der Versenkung verschwunden sind.







