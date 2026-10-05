Bauarbeiten im Ahrtal
Warum sich die Fertigstellung des Ahr-Radwegs verzögert
Die Übersichtskarte des Projektbüros Wiederaufbau Ahrtal
Die Übersichtskarte des Projektbüros Wiederaufbau Ahrtal
Projektbüro Wiederaufbau Ahrtal

Eigentlich sollte der Ahr-Radweg zwischen dem Bahnhof Altenahr und der zerstörten Radwegebrücke bei Reimerzhoven im September für den Radverkehr freigegeben werden. Doch nun kommt es anders. Das sind die Gründe. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Fertigstellung des etwa zwei Kilometer langen Abschnitts des Ahr-Radwegs zwischen dem Bahnhof Altenahr und der zerstörten Radwegebrücke bei Reimerzhoven verzögert sich. Die für September geplante Freigabe konnte wegen angrenzender Bauarbeiten nicht erfolgen.
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