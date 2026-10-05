Bauarbeiten im Ahrtal Warum sich die Fertigstellung des Ahr-Radwegs verzögert 05.10.2026, 14:00 Uhr

i Die Übersichtskarte des Projektbüros Wiederaufbau Ahrtal Projektbüro Wiederaufbau Ahrtal

Eigentlich sollte der Ahr-Radweg zwischen dem Bahnhof Altenahr und der zerstörten Radwegebrücke bei Reimerzhoven im September für den Radverkehr freigegeben werden. Doch nun kommt es anders. Das sind die Gründe.

Die Fertigstellung des etwa zwei Kilometer langen Abschnitts des Ahr-Radwegs zwischen dem Bahnhof Altenahr und der zerstörten Radwegebrücke bei Reimerzhoven verzögert sich. Die für September geplante Freigabe konnte wegen angrenzender Bauarbeiten nicht erfolgen.







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