Warum sich die Fertigstellung des Ahr-Radwegs verzögert
Eigentlich sollte der Ahr-Radweg zwischen dem Bahnhof Altenahr und der zerstörten Radwegebrücke bei Reimerzhoven im September für den Radverkehr freigegeben werden. Doch nun kommt es anders. Das sind die Gründe.
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Die Fertigstellung des etwa zwei Kilometer langen Abschnitts des Ahr-Radwegs zwischen dem Bahnhof Altenahr und der zerstörten Radwegebrücke bei Reimerzhoven verzögert sich. Die für September geplante Freigabe konnte wegen angrenzender Bauarbeiten nicht erfolgen.