Im vergangenen August sind die Arbeiten für den Neubau der Familie Miebach in Remagen angelaufen, damit Familienvater Michael endlich wieder nach Hause kann. Das Licht am Ende des Tunnels ist nun zwar zu sehen – aber mit reichlich Verspätung.
Seit fast einem Jahr nun schon lebt Michael Miebach in einer Intensivpflege-WG in Montabaur. Am 30. November 2024 war der dreifache Familienvater leblos in der Straße „In der Wässerscheid“ in Remagen aufgefunden worden. Die Ursache war – wie sich später herausstellte – ein Herzinfarkt.