Die Pläne der BMR-Süwag-Projektentwicklungsgesellschaft mbh, oberhalb von Bad Hönningen einen Windpark zu bauen, sind umstritten. Kritik gibt es auch an der Informationspolitik über das Projekt. Jetzt hat sich eine Bürgerinitiative gegründet.
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„Gegenwind Bad Hönningen“: So heißt eine neue Bürgerinitiative (BI), die sich jüngst in Bad Hönningen gegründet hat. Das zentrale Thema: der geplante Windpark mit bis zu acht Windkraftanlagen oberhalb von Bad Hönningen. Mittlerweile zählt die WhatsApp-Gruppe knapp 60 Mitglieder – sowohl aus Bad Hönningen als auch aus Bad Breisig.