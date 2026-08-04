Windräder im Rheinpanorama?
Warum sich BI „Gegenwind Bad Hönningen“ gegründet hat 
Werden künftig von Bad Breisig aus Bad Hönninger Windräder im Rheinpanorama zu sehen sein? Das gefällt längst nicht jedem.
Werden künftig von Bad Breisig aus Bad Hönninger Windräder im Rheinpanorama zu sehen sein? Das gefällt längst nicht jedem.
Annalena Bischoff

Die Pläne der BMR-Süwag-Projektentwicklungsgesellschaft mbh, oberhalb von Bad Hönningen einen Windpark zu bauen, sind umstritten. Kritik gibt es auch an der Informationspolitik über das Projekt. Jetzt hat sich eine Bürgerinitiative gegründet. 

Lesezeit 3 Minuten
„Gegenwind Bad Hönningen“: So heißt eine neue Bürgerinitiative (BI), die sich jüngst in Bad Hönningen gegründet hat. Das zentrale Thema: der geplante Windpark mit bis zu acht Windkraftanlagen oberhalb von Bad Hönningen. Mittlerweile zählt die WhatsApp-Gruppe knapp 60 Mitglieder – sowohl aus Bad Hönningen als auch aus Bad Breisig.
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