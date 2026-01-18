Gastronomie im Kreis Ahrweiler Warum Senkung der Mehrwertsteuer eine „Rettung“ ist Lydia Schauff 18.01.2026, 10:00 Uhr

i Laut Gastronom und Koch Hans Stefan Steinheuer aus Bad Neuenahr-Ahrweiler ist die reduzierte Mehrwertsteuer allem voran ein Ausgleich für die schon allseits gestiegenen Kosten. Martin Gausmann

Seit Jahresbeginn gilt auf Speisen eine reduzierte Mehrwertsteuer. Wird essen gehen nun günstiger? Was der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) und Gastronomen im Kreis Ahrweiler sagen und warum die Branche ein Sorgenkind bleibt.

„Rettung“: Das ist der Begriff den Koch und Gastronom Hans Stefan Steinheuer aus Bad Neuenahr-Ahrweiler mit Blick auf die seit Jahresbeginn geltende, reduzierte Mehrwertsteuer auf Speisen sagt. Bei Steinheuer, der mit seiner Familie ein Sternerestaurant und einen Landgasthof betreibt, wird diese „Rettung“ im besten Fall dafür sorgen, dass der Betrieb nach langer Zeit wieder etwas finanzielle Luft hat, um zu investieren.







