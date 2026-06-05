Nicht alltägliche Maßnahme Warum Polizei Foto der Toten aus Rhein veröffentlichte Maja Wagener 05.06.2026, 14:55 Uhr

i Bei der Suche nach der Identität der toten Frau, die am Pfingstmontag tot aus dem Rhein bei Remagen-Oberwinter geborgen worden war, entschied sich die Polizei für eine nicht ganz alltägliche Maßnahme. Rolf Vennenbernd/dpa. picture alliance/dpa

Mithilfe eines Fotos vom Gesicht konnte nach einem Hinweis eine 39-Jährige identifiziert werden, die am Pfingstmontag ertrunken im Rhein gefunden wurde. Warum hat sich Polizei in diesem Fall dafür entschieden, ein Bild der Toten zu zeigen?

Bei der Suche nach der Identität der toten Frau, die am Pfingstmontag, 25. Mai, tot aus dem Rhein bei Remagen-Oberwinter geborgen worden war, entschied sich die Polizei für eine nicht ganz alltägliche Maßnahme. In ihrem Fahndungsaufruf am Dienstag, 2.







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