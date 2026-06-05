Mithilfe eines Fotos vom Gesicht konnte nach einem Hinweis eine 39-Jährige identifiziert werden, die am Pfingstmontag ertrunken im Rhein gefunden wurde. Warum hat sich Polizei in diesem Fall dafür entschieden, ein Bild der Toten zu zeigen?
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Bei der Suche nach der Identität der toten Frau, die am Pfingstmontag, 25. Mai, tot aus dem Rhein bei Remagen-Oberwinter geborgen worden war, entschied sich die Polizei für eine nicht ganz alltägliche Maßnahme. In ihrem Fahndungsaufruf am Dienstag, 2.