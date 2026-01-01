Warum neue Kläranlage in Remagen Vorzeigeprojekt ist

Sie ist laut der rheinland-pfälzischen Umweltministerin Katrin Eder ein Leuchtturmprojekt: die neue Kläranlage, die in Remagen gebaut wird. Jetzt gab es weitere Details über das Vorzeigeprojekt.
Das Abwassersystem entlang der Ahr mit den vier Kläranlagen in Dümpelfeld, Mayschoß, Altenahr und Sinzig wurde durch die Flutkatastrophe im Juli 2021 weitestgehend zerstört. Nun sollen Abwässer, die zuvor in der Kläranlage Mayschoß für den Eigenbetrieb Mittelahr geklärt wurden, und alle anderen ahrabwärts in einer hochwassersicheren Vorzeigeanlage zwischen Sinzig und Remagen geklärt werden.