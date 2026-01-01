Baubeginn wohl 2027 Warum neue Kläranlage in Remagen Vorzeigeprojekt ist Judith Schumacher 01.01.2026, 12:00 Uhr

i Die Animation gibt einen ersten Eindruck von der hochmodernen Kläranlage, die zwischen Sinzig und Remagen entstehen soll. Max&Moritz Architektur

Sie ist laut der rheinland-pfälzischen Umweltministerin Katrin Eder ein Leuchtturmprojekt: die neue Kläranlage, die in Remagen gebaut wird. Jetzt gab es weitere Details über das Vorzeigeprojekt.

Das Abwassersystem entlang der Ahr mit den vier Kläranlagen in Dümpelfeld, Mayschoß, Altenahr und Sinzig wurde durch die Flutkatastrophe im Juli 2021 weitestgehend zerstört. Nun sollen Abwässer, die zuvor in der Kläranlage Mayschoß für den Eigenbetrieb Mittelahr geklärt wurden, und alle anderen ahrabwärts in einer hochwassersicheren Vorzeigeanlage zwischen Sinzig und Remagen geklärt werden.







